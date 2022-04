Spaziergang mit Günther Martin

Warum sind gesunde Bäume und insektenfreundliche Begrünung in und um die Stadt besonders wichtig?

Erklärungen dazu und über die immense Bedeutung von Wild- und Honigbienen gibt es an diesem Sonntag, 10. April, bei einem von den Grünen organisierten Stadtspaziergang mit dem Ketscher Kreis- und Gemeinderat Günther Martin. Eines der zahlreichen Bienenvölker des Imkers lebt zurzeit an der Sternallee, wo die Veranstaltung enden wird. Los geht es um 14 Uhr am Kreisel im Schälzig, Kreuzung Schälzigweg/Sternallee/Königsäcker. Alle Interessierten sind willkommen.

