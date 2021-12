SPD nominiert Daniel Born für Bundesversammlung

Schwetzingen/Hockenheim. Zur Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar 2022 nominiert die SPD-Landtagsfraktion eine elfköpfige Delegation, darunter der Landtagsvizepräsident Daniel Born. Neben weiteren Abgeordneten des Landtags hat die Fraktion vier Frauen aus dem Südwesten ausgewählt. Auf Vorschlag der SPD werden so auch Astrid Fünderich, Professor Dr. Annette Noller, Karla Spagerer und Anna Walther an der Bundesversammlung in Berlin teilnehmen.



Die Schauspielerin Fünderich ist aus der Krimiserien „SOKO Stuttgart“ bekannt. Professor Noller ist Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg. Die 92-jährige Spagerer ist eine der wenigen noch verbliebenen Zeitzeuginnen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Damit sich die Schecken der deutschen Geschichte nie mehr wiederholen, berichtet sie in Vorträgen über die schrecklichen Ereignisse während der Nazi-Zeit. Die 36-jährige Walther ist in der Ukraine geboren und im Mai diesen Jahres zur Bürgermeisterin der Gemeinde Schönaich gewählt worden.



Der Schwetzinger Daniel Born freut sich sehr über die Nominierung durch seine Fraktion: „Es ist mir eine große Ehre, an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen zu dürfen. Mit Frank-Walter Steinmeier kandidiert ein im In- und Ausland hochgeschätztes Staatsoberhaupt erneut. Und natürlich freue ich mich, dass ich meine Stimme einem Sozialdemokraten schenken werde“, so der Landtagsabgeordnete.



