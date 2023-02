SPD Schwetzingen ehrt mit Landtagsvizepräsident Born ihre Mitglieder

Schwetzingen. Eine politische Neujahrsansprache stand ausdrücklich nicht im Programm der Winterfeier des SPD-Ortsvereins. Vielmehr ging es darum, die langjährigen Mitglieder angemessen zu ehren sowie zu guten Gesprächen zusammenzukommen.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Simon Abraham freute sich vor einer geselligen Runde im SPD-Bürgerzentrum in der Maximilianstraße darüber, dass es nach drei Jahren überhaupt mal wieder eine Winterfeier geben konnte. Danach würdigte er alle Helfenden, die die Veranstaltung vorbereitet hatten. Freudig begrüßt wurde insbesondere Landtagsvizepräsident Daniel Born, der gern gewillt war, die Ehrungen vorzunehmen.

Zunächst bedankte sich Born für diese Aufgabe und rechnete – und dankte zunächst Simon Abraham für dessen zehnjährige Tätigkeit an der Spitze des Ortsvereins. „Damit hat er sich 5 256 000 Minuten um die damit verbundenen Aufgaben gekümmert,“ so der Landtagsabgeordnete über den Vorsitzenden.

Ebenfalls für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Kropp geehrt. Dessen Weg in die Partei ist sicher ein eher ungewöhnlicher: Sein Sohn war Mitglieder der Jusos und aktiv im Gemeinderat und warb schließlich den Vater für die Parteimitgliedschaft an.

Eine besonders lange Zeit

Gleich vier Mitglieder erhielten ihre Ehrung für eine Zugehörigkeit zur Partei seit 50 Jahren. Darunter befand sich auch Kurt Jäger, der in seiner Rede betonte, dass die jetzige Koalition mit Kanzler Olaf Scholz eine gute Arbeit leiste, vor allem bei den übernommenen Problemen durch die Vorregierung und den Krisen nach der Regierungsübernahme.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielt Landtagsvizepräsident Daniel Born seine Ehrung. Da er diese schlecht selbst vornehmen konnte, sprang kurzerhand Ortsvereinsvorsitzender Simon Abraham ein, um dem 47-Jährigen die entsprechende Ehre zuteil werden zu lassen.

An Ehrung und Büffet schloss sich die Teilnahme an einer reichhaltigen Tombola an, für welche private Spender sowie zahlreiche Schwetzinger Firmen und Unternehmen die Preise beigesteuert hatten.

Niemand geht leer aus

Niemand ging bei der Verlosung der Tombola-Gewinne leer aus. Nützliche und erfreuliche Gegenständen wurden ebenso begrüßt wie Utensilien für die spätere Tauschbörse. Hauptgewinn war eine Reise nach Berlin, passenderweise gestiftet von Bundestagsabgeordnetem Lars Castelluci.

Die Geehrten 50 Jahre Mitgliedschaft: Kerstin Nötting, Michel Herbersholz, Wolfgang Netzer, Kurt Jäger. 45 Jahre: Sigrid Ueltzhöffer, Sabine Manske. 35 Jahre: Marion Kirzenberger. 30 Jahre: Marita Hundert, Daniel Born, Simon Abraham. 25 Jahre: H.P. Müller. 20 Jahre: Renate Vogt, Carol Eppinger, Herbert Brenner. 10 Jahre: Manfred Kropp. wm

Die Winterfeier bot schließlich noch etwas Erfreuliches für die lokalen Sozialdemokraten. Denn zwei Personen sind dem SPD-Ortsverein zur Feier des Tages spontan neu beigetreten.