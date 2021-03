Wenige Stunden vor dem Wahlsonntag stellten sich SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born und sein Zweitkandidat Simon Abraham in einer Zoom-Konferenz den Fragen aus der Bevölkerung.

AdUnit urban-intext1

Gleich zu Beginn wurde Born gefragt, wie er die letzten fünf Jahre im Landtag beschreiben würde. „Das waren arbeitsintensive fünf Jahre im Landtag. Ich habe viele dicke Bretter bohren müssen. Politik ist für mich eben kein Fototermin. Politik bedeutet für mich, dass ich mich für die Menschen im Wahlkreis einsetze. Mein Vorgesetzter ist nicht irgendein Ministerpräsident, meine Vorgesetzten sind die Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis und ich bewerbe mich darum, weiterhin ihr Abgeordneter zu sein“, so Born.

Neben Anliegen aus dem Wahlkreis spielte auch das Thema bezahlbarer Wohnraum eine große Rolle. „Die Bilanz der grün-schwarzen Trägheitskoalition ist erschütternd: Der Flächenfraß ist weitergegangen und trotzdem wurde nicht mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Es ist ein Fakt, dass sich in der letzten Legislaturperiode die Wohnraumlücke verdoppelt hat. Wir haben 9000 Sozialwohnungen verloren und Baden-Württemberg ist das Land mit den teuersten Mieten. Wir brauchen endlich eine Wohnraumoffensive, die soziale, ökologische und ökonomische Vernunft zusammenbringt. Dafür habe ich in der Opposition unser Wohnraumkonzept erarbeitet, dass wir bei einer Regierungsbeteiligung der SPD umsetzen können“, so Born, der auch wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion ist, in einer Pressemitteilung. Abraham betonte in diesem Zusammenhang, dass das SPD-Wohnraumkonzept auch durch die Berücksichtigung aller Wohnbedarfsformen beeindrucke. „Wir spielen nicht Häuslebauer gegen Mehrgenerationenwohnen aus, sondern stärken den Wohnungsbau durch Ermöglichung und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks“, erläuterte der Schwetzinger Stadtrat.

Mit Schub auf eine lange Tour

Gemeinsam mit seinem Zweitkandidaten Simon Abraham aus Schwetzingen bildet Born das „rote Tandem“, das tatsächlich gerne auf einem roten Tandem zu Terminen radelt. Abraham, der nach 2016 zum zweiten Mal einen gemeinsamen Wahlkampf mit Born führt, wurde nach seiner Rolle als Zweitkandidat gefragt: „Ich sehe die Zweitkandidatur ein bisschen wie Tandemfahren: Ich gebe gerne Schub und trete mit in die Pedale. Und das nicht auf der Kurzstrecke, sondern auf einer langen Fahrradtour.“

AdUnit urban-intext2

Neben der besseren Ausstattung von Schulen und Kitas, der Kita-Gebührenfreiheit, dem 365-Euro-Ticket und dem Maskenskandal von CDU-Bundestagsabgeordnetem Löbel (Born: „Das ist einfach nur beschämend“), war es Born und Abraham wichtig, auf die Rolle der Kommunen im Land einzugehen. Als Kommunalpolitiker wünscht sich Abraham einen anderen Umgang der Landesregierung mit den Kommunen: „Grün-Rot hat gezeigt, dass Kommunikation auf Augenhöhe möglich ist. Grün-Schwarz lässt die Kommunen im Stich.“ Zum Abschluss fasste Born seine Ziele für die kommende Legislaturperiode zusammen: „Ich kämpfe für eine progressive Landesregierung, eine echte Wohnraumoffensive, mehr Bildungsgerechtigkeit und wirksamen Klimaschutz. Gerade in der Pandemie zeigt sich, dass wir einen aktiven Staat brauchen. Dafür steht die SPD in den Startlöchern.“ / zg