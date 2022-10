Spende an Kriegsnothilfe von Unicef

Das überparteiliche Bündnis für Demokratie und Vielfalt lud am 20. September zu einer Friedenskundgebung auf den kleinen Planken anlässlich des UN-Weltfriedenstages ein. Einige Dutzend Menschen folgten der Einladung und setzten dabei ein Zeichen für Frieden und Solidarität. Dabei trat auch der ehrenamtliche Mitarbeiter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Klaas Uphoff, auf, um die Kriegsnothilfe von Unicef vorzustellen. Mitglieder des Bündnisses sammelten Spenden, die der Kriegsnothilfe zu Gute kommen.

Nun wurden aus der Spendensammlung 326,07 Euro an Unicef übergeben. „Ein gutes Ergebnis,“ fasst Klaas Uphoff zusammen.

Großzügig und solidarisch

„Uns allen ist klar, dass es gerade jetzt an allen Ecken und Enden auch hier vor Ort knapp wird,“ so Florian Reck vom Bündnis für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz. „Dass die Menschen in Schwetzingen und Umgebung dennoch großzügig und solidarisch bleiben, freut uns dementsprechend umso mehr. Wir möchten uns daher ganz herzlich bei allen Spendern für ihre Großzügigkeit bedanken.“

Wer die Arbeit von Unicef in Kriegsgebieten unterstützen möchte, kann dies unter Angabe des Stichworts „Kriegsnothilfe“ oder „Ukraine-Nothilfe“ an folgendes Konto tun: Bank für Sozialwirtschaft Köln; IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00; BIC: BFSWDE33. zg