Spenden für Schnelltests an Land gezogen

„In gesellschaftlicher Hinsicht stehen die Vereine, sozialen Institutionen und Kulturtreiber leider mit ganz oben auf der Liste der großen Verlierer der jetzt schon 15 Monate anhaltenden Pandemie“, sagen Gabor Kollanyi und Andrea Wilhelm vom Vorstandsteam der Interessengemeinschaft (IG) Schwetzinger Vereine mit Sorge. Nachdem sich im letzten Sommer angedeutet hatte, dass es noch lange dauern wird, bis die Vereine und Einrichtungen wieder zu ihren Normalbetrieb zurückkehren können, entschloss sich die IG als ihre Dachorganisation und Interessenvertretung dazu, jeden Monat ein gemeinsames Online-Treffen einzuführen.

„Das war eine goldrichtige Entscheidung, denn es zeigte sich, dass einige Gruppen pandemiebedingte Fragen hatten, und mit dieser noch nie da gewesenen Situation überfordert waren“, betonen Schriftführerin Wilhelm und Vorsitzender Kollanyi. „Untätig und nicht ansprechbar zu sein, wäre in dieser Lage das Schlimmste gewesen“, ergänzen sie. Viele machten online mit und es zeige sich, dass ein riesiger Bedarf an der Klärung gemeinsamer Problemstellungen vorlag. An einem Abend hätten sich sogar 25 Vereinsvorstände als Teilnehmer eingeloggt und etliche Probleme, Fragen, Sorgen und Nöte seien gemeinsam geklärt worden.

Gemeinsames Kommunizieren, Agieren und Helfen seien ohnehin Ziele, die bei der IG hoch im Kurs stehen. Ergänzend sei im Zuge der Online-Treffen noch die Kontaktlisten und das Inventarverzeichnis der Vereine aktualisiert worden.

Zudem werde die IG als eigenes Team bei der nächsten „Stadtradeln“-Aktion vom 12. Juni bis 2. Juli teilnehmen. Die mitstrampelnden Radler können sich selbst dafür auf der städtischen Internetseite eintragen.

Die wahrscheinlich beste Nachricht am Ende: Von großem Erfolg gekrönt war auch die Sponsorensuche der IG-Verantwortlichen bezüglich erforderlicher Schnelltests, die wohl speziell in Sportvereinen in Kürze in großer Anzahl erforderlich werden. Vom hiesigen Rotary-Club kommt dafür eine Spende in Höhe von 500 Euro, das Ärztenetz kauft Tests für 1000 Euro, und die Stadt investiert gar einen Betrag von 1500 Euro für ihre Vereine.