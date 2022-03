Spenden für Ukraine: Drei Flugzeuge mit Hilfsgütern gestartet

Stuttgart. Am Flughafen Stuttgart sind am Freitag drei Frachtflugzeuge mit Hilfsgütern für die Ukraine gestartet. Es handele sich um Spenden, die von Feuerwehren im Rahmen einer landesweiten Aktion gesammelt worden seien, teilte der Flughafen mit. Die Flugzeuge sollen die Waren demnach in das Krisengebiet bringen.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatten Baden-Württembergs Feuerwehren innerhalb weniger Tage gesammelt, was sie an Material entbehren können. So kamen rund 250 Paletten an Waren zusammen: Jacken und Pumpen, Verbandsmaterial, Stromerzeuger, Krankentragen und Notarzt-Rettungswagen, Betten und sogar eine komplette Feldküche.

Das Echo auf den Aufruf sei "gigantisch" gewesen, sagte Alexander Ernst, Geschäftsführer des Feuerwehrausrüsters Wilhelm Barth GmbH, am Mittwoch. Das Unternehmen arbeitet mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zusammen. Es hatte die Feuerwehren aufgerufen, nicht benötigte Ausrüstung zu spenden.