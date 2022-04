Spenden kommen direkt in der Ukraine an

Schwetzingen. „Unsere Freunde in Schwetzingen helfen auch unserer Partnerstadt Visk in der Ukraine“, freute sich Bürgermeister Dr. Tamás Aldózo, als er den Hilfstransport aus der Kurpfalz in der ungarischen Partnerstadt Pápa in Empfang nahm.

Gabor Kollanyi, der Ehrenvorsitzende des Schwetzinger Fördervereins für Städtepartnerschaften, und Mitglied Johann Hann waren mit einem vollbepackten Transport nach Ungarn gefahren. „Wir haben das Auto fast umsonst von Mercedes bekommen und die Lebensmittelkette Rewe hat das Auto vollgemacht“, berichtete Kollanyi vor Ort. Mitgebracht hatten sie eine große Menge Konserven, Nudeln, Zahnpasta, Zahnbürsten, Duschgel, Handseife, aber auch Kleidung und Kinderspielzeug.

„Wir wussten, dass Pápa eine ukrainische Partnerstadt hat und als wir von Dr. Aldózo hörten, dass sie dorthin Spenden bringen, haben wir umgehend auch einen humanitären Transport organisiert“, berichtete Gabor Kollanyi vor Ort. Das Benzin wurde durch die Stadt Schwetzingen und Spenden finanziert.

Pápas Bürgermeister war selbst schon dabei, als die ersten Lieferungen nach Visk (ukranisch Wyschkowo) gebracht wurde, die nächste Fahrt soll demnächst stattfinden. „Wir versuchen die Spenden so schnell wie möglich nach Visk zu bringen“, sagte Henriett Volstrommer, die fachliche Leiterin des Familien- und Kinderhilfedienstes, die sich bei der deutschen Partnerstadt für die Unterstützung bedankte.