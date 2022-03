Spenden nicht vor Ort abgeben

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass der Landkreis für die vorläufige Unterbringung geflüchteter Menschen selbst keine Sachspenden unmittelbar annehmen kann. „Die Hilfsbereitschaft im Kreis ist enorm und das begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings können wir – wie in den vergangenen Tagen leider vermehrt vorgekommen – an unseren Gemeinschafts- oder Notunterkünften ohne Absprache keine Sach- oder Lebensmittelspenden unmittelbar vor Ort entgegennehmen“, sagt die Ordnungsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitarbeitenden in den Unterkünften und im Landratsamt haben keine zeitlichen und personellen Kapazitäten, um diese Spenden zu sichten und zu sortieren, heißt es weiter in einer Mitteilung.

„Wir bitten daher alle Personen, die etwas für geflüchtete Menschen spenden möchten, dies in Absprache mit den bekannten Hilfsorganisationen zu tun“, so Kuss weiter. Sollten in einer Unterkunft des Kreises kurzfristig Sachspenden gebraucht werden, würden die Verantwortlichen Kontakt zu einer dieser Hilfsorganisationen aufnehmen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2