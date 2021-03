„Gottesdienst mal anders“ heißt es in der Kirche St. Maria am Sonntag, 14. März, um 19 Uhr: Unter dem Thema „Das Licht kam in die Welt“ wird Jesus, der Sohn Gottes, der in die Welt kam, damit das Leben eines jeden Menschen gut werden und gelingen kann, betrachtet. Damit mehr Besucher teilnehmen und die geforderten Sicherheitsabstände gut eingehalten werden können, wird der Gottesdienst in der Oststadt in St. Maria gefeiert – mit modernen Liedern durch Gesang, Geige und Gitarre sowie meditativen und aktiven Elementen. Eine gute Gelegenheit, das Wochenende in spiritueller Weise ausklingen zu lassen. Anmeldung unter Telefon 06202/92 62 80. zg