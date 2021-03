Schwetzingen. Bis längstens zum 28. Februar 2022 bleibt die Spoleto-Straße in Schwetzingen in Höhe Hausnummer 4 voll für den motorisierten sowie den Fuß-Verkehr gesperrt. Grund sind die dortigen Bauarbeiten zur Gemeinschaftsschule. Eine Durchfahrt/-gang Richtung Plankstadter Straße und Oftersheim und in die Gegenrichtung ist weiterhin auch nicht für Radfahrer und Fußgänger möglich. Nur die Zufahrt bis zum "Bellamar"-Parkplatz bleibt für Schwimmbadgäste weiterhin bestehen. Grund sind die Bauarbeiten an der Schimper Gemeinschaftsschule. Die bestehenden Verkehrsregelungen rund um die Baustelle haben weiterhin Bestand, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

