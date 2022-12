Spoleto-Straße nach Oftersheim wieder offen

Fast vier Jahre musste die Spoleto- Straße an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule geschlossen bleiben – jetzt ist sie wieder freigegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Spoleto-Straße und Teile des großen Bellamar-Parkplatzes dienten in den zurückliegenden Jahren als Ausweichstandort für den Schulunterricht in modernen Schulcontainern, ebenso als Lager- und Baustelleneinrichtungsfläche für die fast 40 am Bau beteiligten Unternehmen.

Bereits zur Inbetriebnahme wurde der schulseitige Gehweg barrierefrei und mit einem neuen und modernen Gehwegpflaster angelegt. Insgesamt wurden 14 Ulmen der Sorte Rebona in klimaresilienten Baumquartieren gepflanzt. Mit dem Schulbeginn im September 2021 und dem anschließenden Abriss des alten Schulgebäudes aus den 1970er Jahren, so die beiden Projektleiter Joachim Aurisch und Franz Boxheimer, musste die Spoleto-Straße weiter als Ausweichschulhof für die fast 600 Schüler dienen. Eine andere Fläche, erklärt Aurisch, sei auf dem Schulgelände nicht zur Verfügung gestanden, um einen sicheren Schulhof gewährleisten zu können und gleichzeitig den Bauablauf nicht unterbrechen zu müssen.

Noch vor Weihnachten konnte der neue Schulhof der Schimper-Gemeinschaftsschule vom Schulträger Zweckverband „Unterer Leimbach“ an die Einrichtung übergeben werden. Dort stehen jetzt neben der großen Pausenfläche mit 26 Bäumen, Sitzgelegenheiten und Tischtennisplatten sowie ein kombiniertes Fußballfeld mit zwei zusätzlichen Basketballfeldern zur Verfügung. Die Restarbeiten für die 114 Meter lange Laufbahn mit Weitsprunggrube sollen spätestens – vorausgesetzt die Witterung lässt es zu – zu Beginn des Jahres 2023 fertiggestellt sein, heißt es abschließend. zg