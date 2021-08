Sport und Spaß mit dem Leo-Club

Schwetzingen. „Genug Olympische Spiele geschaut? Juckt es euch in den Fingern selbst sportlich aktiv zu werden? Ihr habt Zeit und Lust, euch in den Sommerferien sportlichen Herausforderungen zu stellen? Dann seid ihr genau richtig bei den Leolympischen Sommerspielen 2021“, schreibt die Organisation Leo und bietet einen sportlichen Nachmittag mit vielen spaßigen Spielen an. Die Sommerspiele finden am Freitag, 27. August, um 15 Uhr auf dem Außengelände des „Go In“ statt. Alle Kinder ab sieben sind willkommen! Anmeldung bis zum 20. August unter schwetzingen@leo-clubs.de an. Die Teilnahme ist kostenlos.

