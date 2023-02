Auch Menschen mit körperlicher Behinderung können lernen, sich zu wehren. Diese Maxime gilt explizit auch für Sven Ziegel. Die sportliche Geschichte des jungen Mannes ist beispielhaft und gleichzeitig nicht alltäglich. Sie zeigt, dass sich gerade Menschen mit einer starken körperlichen Behinderung in der Lage sehen, sich aktiv auf die Suche nach einem Verein zu machen, der ihnen auch die Möglichkeit bietet, trotz ihren Einschränkungen Selbstverteidigung zu erlernen.

Sven Ziegel ergriff selbstbewusst die Initiative und suchte nach Optionen. Auf seinen Recherchen wurde er auf den Budo-Club Schwetzingen aufmerksam. Aufgrund seiner seit Geburt starken körperlichen Einschränkungen war es für ihn nicht leicht, hier eine Heimstätte zu finden. Die Abteilung Modern Self Defence des Budo-Clubs bot sich spontan an, hier Unterstützung zu leisten und nahm Ziegel wie selbstverständlich mit in die Gruppe auf.

Von links: Frederic Junker, Michael Hipp, Dr. Karl-Heinz Link und Tom Reimann, davor Sven Ziegel. © Budo-Club

Schon nach kurzer Zeit stellte sich der Erfolg ein und nach regelmäßigem Training wurde ihm die Möglichkeit gegeben unter den Trainern Dr. Karl-Heinz Link, Michael Hipp sowie den Co-Trainern Tom Reimann und Frederic Junker eine Graduierung (Gürtelprüfung) zum Gelbgurt abzulegen, die er auch sehr gut meisterte. Hierzu musste sogar in Abstimmung mit dem Verband die Prüfungsordnung auf die erforderlichen Gegebenheiten abgeändert werden.

Nicht nur im Fall Sven Ziegel leistet der Budo-Club Schwetzingen Vorbildliches. Sport verbindet eben – und leistet auch hier beispiellos einen wertvollen Beitrag der Integration von körperlich eingeschränkten Personen. ako