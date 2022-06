Sportlicher Sonntag für Kinder

Schwetzingen. Der TV Schwetzingen 1864 und die HG Oftersheim/Schwetzingen laden Kinder am Sonntag, 26. Juni, von 14 bis 16 Uhr in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums Schwetzingen zu ihrem mittlerweile fünften „Open Sporty Sunday“ ein. Beim beliebten Schnuppertraining und monatlichen Sport- und Spielenachmittag können Kinder von sechs und bis zwölf Jahren mit und ohne Handicap aktiv mitmachen und sich bewegen. „Auch das kleine Eltern-Café im Foyer der Halle ist wieder geöffnet“, laden die beiden Vereine ein. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Anmeldung ist noch bis Mittwoch, 22. Juni, in der TV-Geschäftsstelle, Telefon 06202/1 60 22, per E-Mail an geschaeftsstelle@tv1864.de und auf der Homepage unter www.tv1864. de/open-sporty-sunday möglich.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Sport Inklusives Angebot geht weiter Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Inklusion Letzter Tag der Anmeldung für Open Sporty Sunday Mehr erfahren