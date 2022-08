Sprach-Kitas sind die Schlüssel zur Welt, meint der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born

Schwetzingen. Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born betont die Bedeutung der sogenannten Sprach-Kitas und fordert deren Fortführung ein: „Baden-Württemberg ist ein vielfältiges Land. Unsere gemeinsame Sprache, die uns verbindet, ist Deutsch – und genau hier wird in den Sprach-Kitas mit der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung eine hervorragende Arbeit geleistet. Daneben sind inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien weitere Aufgabenfelder, deren Bedeutung mit der Pandemie nochmals gestiegen ist“, so der Sozialdemokrat, der in seiner Fraktion auch Sprecher für den Bereich frühkindliche Bildung ist.

Born sagt weiter: „Die Kinder, die aus der Ukraine und aus anderen Ländern zu uns kommen, brauchen pädagogische Fachkräfte, die sich im Thema Mehrsprachigkeit auskennen und sich einer inklusiven Pädagogik verpflichtet fühlen. Im Bereich Digitalisierung haben wir einen erheblichen Nachholbedarf. Das Bundesprogramm setzt hier für die Kitas wichtige Impulse.“

Der SPD-Abgeordnete hat sich dabei auch vor Ort kundig gemacht: „Bei meinen vielen Besuchen in Kitas erlebe ich, dass Sprach-Kitas eigentlich Schlüssel-zur-Welt-Kitas sind, weil sprachliche Bildung in allen Alltagssituationen, die ja immer auch Bildungssituationen sind, wichtig ist. Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Teilhabe und Bildungschancen für alle Kinder. Es war mir darum wichtig, dass wir nach der Bundestagswahl eine Verstetigung der Sprach-Kitas in den Ampel-Koalitionsvertrag geschrieben haben. Gerade weil ich ja auch im Landtag und im Bildungsausschuss erleben muss, dass die Landesregierung, obwohl es ihre Aufgabe wäre, sich wenig darum gekümmert hat, wie Baden-Württemberg von den guten Ergebnissen des Bundesprogramms profitieren will, wenn das Modellprojekt endet.“

Kita-Experte Born wandte sich darum direkt nach dem Antritt der neuen Bundesregierung an die damalige Familienministerin Anne Spiegel (Grüne), um für die Verstetigung des Programms und für eine nahtlose Weiterbeschäftigung der zusätzlichen Fachkräfte und der Fachberatung zu werben. Dass in der jetzt vorliegenden Haushaltsplanung der neuen Familienministerin Paus (Grüne) die Sprach-Kitas ab 2023 ersatzlos gestrichen würden, hält Born für eine unkluge Entscheidung der Ministerin.

„Es geht ja um die Kinder und die wichtige Arbeit des pädagogischen Personals. Darum wäre es richtig, die alltagsintegrierte Sprachbildung künftig dauerhaft – zum Beispiel über das Gute-Kita-Gesetz – zu fördern und in einem ersten Schritt als Land seine Hausaufgaben zu machen und in die Förderung einzusteigen. Weiter von Projekt zu Projekt oder von Überbrückung zu Überbrückung zu denken, wird der großen Bedeutung der Sprach-Kitas nicht gerecht. Etwa 40 Prozent der Kita-Kinder haben einen Migrationshintergrund – da ist Sprachentwicklungsbegleitung eine dauerhafte Aufgabe“, so Born. Wichtig sei das auch für die Fachkräftegewinnung.

Born zeigt sich darum verwundert über eine Erklärung seiner CDU-Landtagskollegen Ulli Hockenberger und Andreas Sturm mit dem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting. „Die CDU stellt im Landeskabinett den Staatssekretär für Kitas, sie könnte unmittelbar in ihrem Zuständigkeitsbereich handeln. Als Politiker ist man glaubwürdig, wenn man nicht nur mit dem Finger auf andere zeigt, sondern seine eigenen Hausaufgaben macht. Ich will eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Land bei dieser wichtigen Aufgabe und auf keinen Fall politischen Streit auf dem Rücken der Kitas“, teilt Born mit und macht gleichzeitig ein Angebot: „Wir werden seitens der SPD in den Landeshaushaltsberatungen Anträge einbringen, die die Kitas weiter stärken und ich lade die CDU-Kollegen herzlich dazu ein, hier mitzumachen.“