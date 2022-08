Sprache nicht gewaltsam verändern

„Die Unvernünftigen sterben nicht aus“, so eröffnete Prof. Dr. Anton Sterbling, lange Zeit tätig an der Uni der Bundeswehr in Hamburg und der Hochschule der sächsischen Polizei in Rothenburg, seinen Vortrag in der gut besuchten Veranstaltung der Initiative Aufbruch 2016. Die Unvernunft, die der Referent an diesem Abend im Blick hatte, war der Versuch politisch totalitärer Richtungen, die Sprache gewaltsam in ihrem Sinne zu verändern, zu regulieren und zu manipulieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung.

Sterbling betonte, dass es bei diesen Bemühungen nicht um Sprachentwicklung gehe, sondern um die Ausübung von Macht: „Natürlich verändert sich zu allen Zeiten Sprache, aber nicht durch politische und bürokratische Anordnungen und Anweisungen, sondern durch die freie Entscheidung der die Sprache tragenden Gesellschaft!“ So habe Goethe immer wieder versucht, neue Wörter in die deutsche Sprache einzuführen; in vielen Fällen habe er Erfolg gehabt, in anderen nicht. Gezwungen habe er aber niemand, seine Neuerungen zu übernehmen.

Nach zwei totalitären Regimen, so der Referent, strebe ein neuer Extremismus nun zum dritten Mal an, durch gezielte Sprachmanipulationen eine menschenverachtende Ideologie durchzusetzen. Drei Beispiele führte Sterbling an, um den Charakter der Bewegung aufzuzeigen, die die politische Unterdrückung der Andersdenkenden avisiere.

Erstens würden „in spektakulärer Weise althergebrachte Gruppenbezeichnungen verboten, ohne dass die Betroffenen um ihre Zustimmung gefragt werden“. Das Wort „Zigeuner“ solle durch den Ausdruck „Sinti“ (west- und mitteleuropäische Zugehörigkeit) und „Roma“ (ost- und südosteuropäisch) ersetzt werden, obwohl die zahlreichen Zugehörigen dieser Gruppe in Rumänien vehement gegen den Namen „Roma“ protestieren: „Sie verstehen sich in erster Linie als Mitglieder ihres Clans und nicht als Angehörige einer für sie abstrakten Einheit“, behauptet Sterbling.

Eine zweite Strategie bestehe darin, missliebige Begriffe durch Umdeutungen als „überflüssig aus der Sprache zu vertreiben“. Exemplarisch sei das Glossar der neuen Diskriminierungsbeauftragen der Bundesregierung, Ferda Ataman, in dem dies perfektioniert werde. So definiere die „Medienmacherin“ in diesem Rahmen die gebräuchlichen, in der Soziologie üblichen und ohne weiteres verständlichen Termini „Aufnahmegesellschaft“ und „Wirtschaftsflüchtling“ so lange, bis sie am Schluss zu dem erwünschten Ergebnis gelange, dass es weder Aufnahmegesellschaften noch Wirtschaftsflüchtlinge gebe. Damit sei verständlicherweise auch suggeriert, dass es sich nicht lohne, sich mit den Problemen der illegalen Migration zu beschäftigen.

Als drittes Beispiel nannte der Referent die Verwechslung von grammatikalischem Genus und biologischem Sexus, die am meisten die Sprache verunstalte. Dass die teilweise ans Absurde grenzenden Missbildungen den Status der Frauen verbessere, sei eine magische Vorstellung, die diese Ideologie mit den totalitären Formen des nationalen und des internationalen Sozialismus teile. Wie wenig diese Behauptung tragbar sei, zeige sich in allen Sprachen, die das grammatikalische Genus nicht kennen – im Finnischen, Ungarischen, Türkischen oder Bengalischen. Dass in den betreffenden Ländern die Frauen deshalb eine bessere Stellung hätten, könne wohl niemand behaupten. Langanhaltender Beifall und eine muntere Diskussion folgten laut Pressemitteilung. zg