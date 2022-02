Sprechstunde rund um Lehrstellen

Region. Ob Klempner, Installateur, Elektriker, Gerüstbauer, Schreiner oder Maler: Handwerker werden immer gebraucht und viele Betriebe suchen händeringend nach Nachwuchs – auch in Schwetzingen und Umgebung. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet daher für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich über Berufsmöglichkeiten im Handwerk informieren möchten, eine Lehrstellensprechstunde an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Beratungen aktuell aus Gründen der Corona-Pandemie nicht in Präsenz wie üblich an den Standorten der Handwerksammer in Mannheim, im Ausbildungshaus Heidelberg, im IB-Jugendzentrum in Wiesloch und in der Ideenwerkstatt in Mosbach stattfinden können, wird die Lehrstellensprechstunde digital angeboten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Kontakt Anmelden können sich Interessenten über den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unter www.hwk-mannheim.de/veranstaltungen-ausbildung. Auch Hannah Reichenecker und Leonard Kopp, Telefon 0621/1 80 02-138/-161, E-Mail: reichenecker@hwk-mannheim.de oder kopp@hwk-mannheim.de, stehen für Fragen zur Verfügung. zg

Folgende Termine stehen in dieser Woche zur Auswahl: Dieser Dienstag, 1. März, von 15 bis 17.30 Uhr, Mittwoch, 2. März, von 14 bis 17.30 Uhr sowie am Donnerstag, 3. März, von 14 bis 16.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Lehrstellensprechstunde haben Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, über ihre Berufsvorstellungen zu sprechen und sich zur dualen Ausbildung im Handwerk beraten zu lassen. Darüber hinaus werden ihnen Hilfestellung bei der Berufsorientierung und Informationen über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk geboten. Die Ausbildungsberater machen bei Bedarf auch einen Bewerbungsunterlagencheck und verraten Tipps und Tricks zu Vorstellungsgesprächen. Wer möchte, kann zudem in den Bewerberpool aufgenommen werden, auf den die Betriebe in der Handwerkskammer zugreifen. zg