Sprechstunde zum Stillen

Die Weltstillwoche legt mit dem Motto „Stillen – eine Handvoll Wissen reicht“ den Fokus auf die wichtigsten Informationen zum Stillen. Ein inniger Beginn macht für einen gelungenen Stillstart ebenso einen Unterschied wie informierte Entscheidungen der Eltern. So sind gerade die babyfreundlichen Kliniken wichtige Partner für Mütter, Väter und Familien, wenn es um gute Informationen und kompetente Begleitung geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die GRN-Klinik Schwetzingen arbeitet nach den zehn Schritten der Weltgesundheitsorganisation WHO und Unicef, sie ist offiziell als babyfreundlich zertifiziert.

Infos rund ums Stillen bekommen frischgebackene Eltern daher in der Telefonsprechstunde an diesem Mittwoch, 5. Oktober, von 15 bis 16 Uhr unter der Nummer 06202/84 65 30 54, heißt es in einer Pressemitteilung der GRN.

Mehr zum Thema Krankheiten Teresa Enke: Akzeptanz für depressive Menschen schaffen Mehr erfahren

Dr. Kathrin Schilling, Gynäkologin sowie zertifizierte Still- und Laktationsberaterin, gibt wertvolle Tipps und klärt über die Besonderheiten der ersten Stunden und Tage, das Verhalten von Neugeborenen und das Erkennen von Stillzeichen sowie Informationen über die Physiologie der Milchbildung auf. zg