Der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz (Grüne) bietet den Bürgern in der Region rund um Bruchsal und Schwetzingen am Dienstag, 16. Februar, ab 16.30 Uhr die Möglichkeit einer Telefonsprechstunde, heißt es in einer Pressemitteilung seines Büros.

AdUnit urban-intext1

„Die Menschen in der Region bewegen viele Themen – derzeit jedoch natürlich vor allem Corona. Wo stehen wir in der Bekämpfung der Krise? Welche Unterstützung gibt der Bund für Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen? Mich interessiert zudem, was die Menschen jenseits von Corona bewegt und freue mich mit interessierten Bürgern über ihre Anliegen ins Gespräch zu kommen“, sagt Bayaz.

Anmeldung erbeten

Im Gespräch haben Interessierte die Gelegenheit, sich mit dem Abgeordneten auch über politische Themen und Fragestellungen abseits von Corona auszutauschen, so Bayaz, der sich in Berlin derzeit im Untersuchungsausschuss um eine Aufklärung des Falls Wirecard bemüht und als Mitglied des Finanzausschusses für eine nachhaltige Finanzpolitik steht.

Interessierte Bürger werden gebeten, sich bis spätestens bis zum Montag, 15. Februar, im Wahlkreisbüro anzumelden, per E-Mail an danyal.bayaz.wk@bundestag.de oder telefonisch unter der Nummer 07251/3 27 62 77. zg/Bild: Kaminski