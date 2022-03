„Sprüche aus anderer Zeit“

Zu einer Demonstration am vergangenen Samstag in der Innenstadt äußern sich die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, dass sich der Vorsitzende, Dieter Goldschalt, dabei nicht nur an George Orwells Roman 1984 erinnert fühle, sondern mitten in die Handlung integriert gefühlt habe.

„Eine sich selbst als regierungsloyal bezeichnende Gruppe von Menschen stand mit Bannern und Plakaten auf den kleinen Planken vor dem Lutherhaus. Die Sprüche waren aus einer anderen Zeit“, schreiben die ABS in einer Pressemitteilung.

Demnach könne niemand ernsthaft Sprüche wie „Mehr Freiheit durch Gehorsam“ oder „Krieg ist Frieden, Liebe ist Hass und Freiheit ist Sklaverei“ als Regierungsmeinung vertreten.

Es habe dann laut ABS noch in der Behauptung gegipfelt, dass die Demonstranten die Regierung vertreten. „Das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, das ist Demagogie pur und grenzt an Volksverhetzung. Im Grunde genommen wird unsere demokratische Grundordnung unterschwellig in Frage gestellt“, sagt Goldschalt.

Und weiter: „Die Straftat der Volksverhetzung sei auch dann erfüllt, wenn Personen den öffentlichen Frieden stören, indem sie die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass man eine bestimmte Personengruppe beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. Kein Mensch hat das Recht auf die eigene Lüge, fern von aller Wahrheit.“ Die Aktiven Bürger hoffen, dass die Staatsanwaltschaft diese Demonstration“ einer besonderen Prüfung unterziehen möge. zg