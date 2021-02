Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend ein Wettbüro in Schwetzingen überfallen (wir berichteten bereits online). Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 19 Uhr ein vierstelliger Geldbetrag erbeutet. Der Beschuldigte hatte eine Angestellte des Wettbüros in der Straße Am Langen Sand dabei mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

AdUnit urban-intext1

Unsere Zeitung war am Donnerstagvormittag vor Ort und beobachtete, dass die Spurensicherung den Tatort untersucht. Es handelt sich um das Tipico-Wettbüro unter der Adresse Am langen Sand 30.

In dem Gebäude befindet sich auch das Billard-Café 501, etwas weiter hinten im Hof. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim dürfen Wettannahmestellen seit 28. Januar geöffnet haben, wie der Leiter des Schwetzinger Ordnungsamtes, Pascal Seidel, auf Nachfrage mitteilt.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Bei einer kräftigen Statur sei er etwa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem schwarzem Pulli, schwarzer Jogginghose sowie einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen. Zudem habe er eine sogenannte „Vendetta-Maske“ als Maskierungsmittel benutzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.

AdUnit urban-intext2

Drei Stunden später wurde eine Tankstelle in Mannheim-Neckarstadt überfallen. In beiden Fällen hatte der Täter eine Schusswaffe, in beiden Fällen ist er flüchtig. Auf einen Zusammenhang deute laut Polizeiangaben derzeit nichts hin, doch es könne nicht ausgeschlossen werden.

Unfallflucht im langen Sand

Ebenfalls im langen Sand ereignete sich ein Unfall, allerdings zeitlich deutlich vor dem Überfall, Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen gegenüber der Hausnummer 31 abgestellten Audi Q2 und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

AdUnit urban-intext3

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/28 80 zu melden.