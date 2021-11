Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Adventszeit - Kirche erstrahlt in vielen Farben / In der Adventszeit Hoffnung vermitteln St. Pankratius in Schwetzingen erstrahlt in vielen Farben

Lichtinstallationen zeigen Schwetzingens St.-Pankratius-Kirche in einem ganz neuen Licht. © Lenhardt