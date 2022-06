Staatliche Schlösser und Gärten BW gewinnen "German Brand Award 2022"

Baden-Württemberg. Die Gewinner des „German Brand Award 2022“ stehen fest: Bereits zum fünften Mal gewinnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, der größte Kulturtourismusanbieter im deutschen Südwesten, die Marketing-Trophäe. Auch das Schloss Schwetzingen ist Teil des Angebots der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Susanne Kraft, Stellvertretende Leitung Bereich Kommunikation und Marketing und Frank Krawczyk, Leitung Bereich Kommunikation und Marketing freuen sich über die erneute Auszeichnung. © Staatliche Schlösser und Gärten

Jedes Jahr vergeben die Stiftung German Brand Institute und der Rat für Formgebung den im Marketingbereich angesehenen „German Brand Award“ in zwei Disziplinen. Erneut erhalten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg diese hohe Auszeichnung – in diesem Jahr als Gewinner in der Kategorie „Excellent Brands - Culture & Concerts“. Die unabhängige Jury habe vor allem die Markenführung sowie die Idee und Umsetzung der jährlich in ausgewählten Monumenten stattfindenden Themenjahre gelobt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturtourismusanbieters.

Gäste sind zufrieden

„Unsere Markenführung zahlt sich aus. Das zeigt sich auch in den sehr positiven Gästebefragungen im letzten Jahr“, freut sich Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in der Mitteilung. 2021 sei in verschiedenen Monumenten eine umfassende Befragung der Besucherinnen und Besucher erfolgt. Das Ergebnis: 91 Prozent sind mit ihrem Besuch sehr zufrieden. 97 Prozent der rund 4000 befragten Gäste würden den Besuch der Monumente Freunden und Bekannten weiterempfehlen.

„Das gute Zeugnis der Gästebefragung bestätigt nun auch die Fachjury mit der Auszeichnung. Wir freuen uns, dass unsere Marke so positiv wahrgenommen wird und das in einem so starken Mitbewerberumfeld“, erklärt Krawczyk weiter. Weitere Preisträger in diesem Jahr sind die Oper Köln, Ritter Sport und Bosch SmartGrow Life.

