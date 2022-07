Staatsschulden nicht mit privaten verwechseln

Nachdem sich die Junge Union in Schwetzingen zu den Staatsfinanzen und einem Vortrag des SPD-60plus- Bundesvorsitzenden Lothar Binding geäußert hat („Ampel heizt Inflation an“, SZ, 14. Juli, Seite 12) ist die ehemalige SPD-Bundestagskandidatin Neza Yildirim „etwas irritiert“ ob der Pressemitteilung der Jungkonservativen. Sie verstehe, dass CDU und CSU in der Opposition andere Positionen vertreten müssen, aber „Fake News“ sollten sie nicht verbreiten, meint sie in ihrer Pressemeldung.

„Die Schuldenbremse erlaubt eine strukturelle, also nicht konjunkturbedingte, jährliche Nettokreditaufnahme des Bundes von 0,35 Prozent des BIP, also Milliarden Euro“, betont sie. Ausweitungen der Staatsverschuldung seien möglich, ohne die Schuldenbremse zu verletzen. Und das wäre auch mit einem Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der von 2009 bis 2017 „an der Macht war“, gegangen. Die Schuldenbremse hätte er mehrfach grundgesetzlich aufgeweicht, bis 2016 sowieso, dann auch wieder in Folge der Covid-Pandemie, so Yildirim, und immer mit den Stimmen der Union. „Aber auch CDU und CSU, jedenfalls die Fachleute, machen ja nicht immer alles falsch“, erklärt die Schwetzinger Politikerin mit einem Augenzwinkern.

Und dann höre man oft: „Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.“ Neza Yildirim betont, dass das einfach falsch sei. „Die CDU will damit einfach nur Angst schüren und Bürgerinnen und Bürger verunsichern.“ Staatsschulden müssten und sollten auch nicht getilgt werden. „Erstens, damit der JU-Vorsitzende auch künftig eine sichere Anlagemöglichkeit für sein Geld hat, und zweitens, damit er seinen Enkeln eine halbwegs intakte Infrastruktur hinterlässt“, betont sie.

Wenn die CDU von „Priorisierung“ spräche, sollte man immer genau hinschauen, bemerkt Yildirim. Das Beispiel stamme aus dem letzten Wahlkampf. „Die CDU wollte keine Steuererhöhungen, Senkung der Unternehmensteuern, keine neuen Schulden, aber gigantische Ausgaben in die Infrastruktur.“ Diesen Dreischritt hätten sie schon letztes Jahr nicht erklären können. „Aber der CDU-Parteivorstand wird sich jetzt freuen, wenn die JU Schwetzingen nun doch helfen kann. Dann aber mal raus mit der Priorisierung. Ich bin gespannt“, so Yildirim.

Rettung durch Steinbrück

Es sei ein SPD-Finanzminister gewesen, der Deutschland in der Bankenkrise gerettet hätte. Yildirim: „2008, als Banker durch toxische Produkte fast unser System ruinierten, hat Peer Steinbrück zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen mittels der Ausweitung der Staatsverschuldung die Krise abgewendet.“ In der nachfolgenden Zeit hätte es eine zehnjährige Wachstumsphase gegeben. Der Staat müsse allein darauf achten, dass die Schuldentragfähigkeit gegeben sei. „Nach 16 Jahren Kohl-Regierung hatte die Staatsverschuldung ein Niveau, das mehr als 17 Prozent des Bundeshaushalts für Zinsen aufgefressen hat.“ Im Ausland hätte man Deutschland als „der kranke Mann Europas“ bezeichnet. „Im Jahr 2019 lag diese Quote bei unter vier Prozent – wir sehen, dass Nachhaltigkeit eine dauernde Aufgabe ist und nicht durch ,Beendigung‘ der Neuverschuldung erreicht werden kann.“

Der Staat sei eben keine „schwäbische Hausfrau“, so wie Lothar Binding gerne in seinen Vorträgen erkläre, und deshalb dürfe man Staatsschulden nicht mit privaten Schulden verwechseln. zg