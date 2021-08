Stadt erklärt, warum die Inzidenz in Speyer geradezu explodiert

Speyer. Innerhalb eines Tages hat die Stadt Speyer am vergangenen Wochenende ihren Inzidenzwert von 25,7 auf 53,4 mehr als verdoppelt. Und seitdem bleibt der Wert stabil, am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 57,4. Grund für diesen signifikanten Anstieg sind laut Stadtverwaltung unter anderem Infektionen bei Reiserückkehrern. Ein Cluster gab es bei einer sechsköpfigen Familie, die sich kürzlich im Ausland aufgehalten hat, drei weitere Reiserückkehrer, die in keinem bekannten Verhältnis zueinander stehen, und vier Fälle bei Neuankömmlingen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der ehemaligen Kurpfalzkaserne. Die restlichen Fälle sind nach Angaben der Stadt diffus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der üblichen Quarantäne-Überprüfung habe sich herausgestellt, dass eigentlich fast alle Neuinfizierten entweder gar nicht oder nur einmal geimpft sind, also nicht den vollständigen Impfschutz genießen, wie eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage informierte. Impfdurchbrüche, also Infektionen bereits vollständig Geimpfter, spielen damit auch in Speyer überhaupt keine Rolle.

Unterdessen lotet die Stadtverwaltung in Gesprächen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aus, welche Konsequenzen dies für das öffentliche Leben in Speyer hat. Für die möglichen Auswirkungen zählen die Werte des Robert-Koch-Instituts (RKI), das üblicherweise die Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes (LUA) mit einem Tag Verzögerung veröffentlicht. In der LUA-Statistik war der Grenzwert von 35 schon am Sonntag überschritten, beim RKI erst am Montag. Sollte auch am Mittwoch der Wert für Speyer über 35 liegen, müssten ab Freitag dann neue Regeln gelten: für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen maximal 350, draußen 500 Menschen. Außerdem gälte dann wieder die Maskenpflicht in Schulen, was wegen der Sommerferien aktuell kein Thema ist.

Mehr zum Thema Coronavirus Steigende Inzidenz in Speyer – Appell an Reiserückkehrer Mehr erfahren

Für Ende der Woche hat das Land Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung avisiert, die ab kommenden Montag gelten soll. Hinweise deuten darauf hin, dass – ähnlich wie in Baden-Württemberg – dann für Innenveranstaltungen die 3G-Regel gelten soll, im Gegensatz zu den Nachbarn allerdings in Abhängigkeit eines Inzidenzwerts. Wie hoch der liegen soll, ist noch das Geheimnis der Landesregierung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2