Stadt hilft mit Zuschuss

Die Stadt Schwetzingen gewährt aufgrund der finanziellen Lage vieler Alleinerziehender einen einmaligen finanziellen Zuschuss in Höhe von 50 Euro für den Antragsteller und je 25 Euro pro Kind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Berücksichtigt wird dabei die finanzielle Gesamtsituation der Person, die den Antrag stellt. Die Einkommensgrenze orientiert sich dabei an den Regelsätzen der Grundsicherung nach SGBII und XII in der 2,5-fachen Höhe der Regelsätze (Regelsätze x 2,5 = Einkommensgrenze). Alleinerziehende, die über dieser Einkommensgrenze liegen, können leider nicht mit dem Zuschuss bedacht werden.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freut sich, dass auf diese Weise bedürftigen Alleinerziehenden geholfen werden kann und bedankt sich ausdrücklich bei allen Spendern für die Notgemeinschaft.

Die Anträge können bis zum 30. November unter https://www.schwetzingen.de/formulare abgerufen oder per E-Mail: ob.vorzimmer@schwetzingen.de angefordert werden. Ausgefüllte Anträge können dann per Post ans Rathaus oder per Mail an ob.vorzimmer@schwetzingen.de zurückgesandt werden. zg

