Stadt saniert die Feldwege

Die Stadt Schwetzingen saniert bis Jahresende einige Abschnitte ihrer zahlreichen Wirtschaftswege. An folgenden drei Bereichen finden Sanierungsarbeiten an den Feldwegen statt: An der Autobahnunterführung von Brühl in Richtung Schwetzingen im Allmendsand. Dieser Abschnitt wird deshalb vom 9. bis 15. Dezember komplett für den Verkehr gesperrt, teilt die Verwaltung mit.

In der Verlängerung des Heuwegs – aus Richtung Aldi Zentrallager Ketsch in Richtung B 36 – im Kreuzungsbereich Richtung letzter Aussiedlerhof auf Schwetzinger Gemarkung. Dieser Kreuzungsbereich wird voraussichtlich zwischen dem 15. und 20. Dezember gesperrt und kann nicht genutzt werden. Und Arbeiten gibt es auch an der Abfahrt von der Ketscher Landstraße in Richtung Schloss. Dieser Bereich wird voraussichtlich zwischen dem 20. und 23. Dezember für den Verkehr nicht nutzbar sein. zg