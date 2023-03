Stadt schafft mehr Anreize fürs Radeln

Schwetzingen setzt in diesem Jahr ein deutliches Zeichen für den Radverkehr und will die Menschen vor Ort für das Fahrrad begeistern. Dabei wird die Kommune von der Initiative „Radkultur“ des Landesverkehrsministeriums unterstützt. Denn Schwetzingen erhält 2023 eine Förderung der Landesinitiative, um die Bevölkerung zu motivieren, im Alltag verstärkt auf das Fahrrad zu steigen.

Insgesamt stehen für die Umsetzung innerhalb des kleinen Förderpakets 25 000 Euro zur Verfügung: 5000 Euro bringt Schwetzingen selbst ein, das Land fördert mit 20 000 Euro.

Für das „Radkultur“-Jahr 2023 stellt die Kommune gemeinsam mit der Landesinitiative ein individuelles Jahresprogramm zusammen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Dabei kann aus einem abwechslungsreichen Angebot von Mitmachaktionen und Serviceangeboten gewählt werden: von der kostenlosen Radcheck-Tournee über eigens organisierte Aktionstage bis hin zur Informationsbroschüre. Darüber hinaus profitiert Schwetzingen von den Möglichkeiten, sich mit anderen „Radkultur“-Kommunen zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Perfektes Verkehrsmittel

„Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel, um in unserer Stadt schnell und unkompliziert mobil zu sein“, sagt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. „Viele Schwetzinger nutzen das Fahrrad schon für ihre alltäglichen Wege, aber auch für Freizeitradelnde hat unsere Region viel zu bieten. Mit den diesjährigen Highlights möchten wir Anreize schaffen und noch mehr Menschen für das nachhaltige Verkehrsmittel begeistern.“ In diesem Jahr werden 14 Kommunen in Baden-Württemberg durch die „Radkultur“ gefördert. Insgesamt stellt das Land hierfür fast 600 000 Euro bereit.

Ziel der Förderung ist, Kommunen das nötige Handwerkszeug mitzugeben, um als Teil der „Radkultur“-Familie langfristig begeisternde Radverkehrskommunikation machen zu können. zg