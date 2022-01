Stadt Schwetzingen bietet wieder Impfaktion im Lutherhaus an

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen hat eine weitere Impfaktion gegen das Coronavirus im Lutherhaus angekündigt. diese findet am Dienstag, 18. Januar, und Mittwoch, 20. Januar, statt. Das teilte die die Stadtverwaltung kürzlich in einer Erklärung mit. Insgesamt stehen an den zwei Tagen 400 Termine zur Verfügung.

Alle Schwetzinger Senioren ab 60 Jahren wurden bereits Mitte Dezember vorab per Post über das Angebot informiert. Sie konnten sich bis zum Freitag, 31. Dezember, für einen Termin für die Boosterimpfung anmelden. Aufgrund des überschaubaren Rücklaufs stehen von den insgesamt 400 jetzt noch etwa 250 freie Termine für alle Schwetzinger Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung.

Anmeldung bis Mitte Januar möglich

Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen (sogenannte Boosterimpfungen) für alle Personen ab zwölf Jahren (unter 14 in Begleitung der Eltern, von 14 bis 17 mit formlosem Einverständnis der Eltern) angeboten. Geimpft wird mit den Wirkstoffen von Biontech (für unter 30-Jährige), Moderna und Johnson & Johnson.

Eine Anmeldung ist per Mail unter impfung@schwetzingen.de und per Telefon unter 06202/87-233 bis spätestens Freitag, 14. Januar, möglich. Interessierte sollen dabei ihren vollständigen Namen (Vor- und Nachname), ihr Geburtsdatum und die vollständige Adresse angeben. Das Ordnungsamt der Stadt Schwetzingen wird die Termine in der Reihenfolge des Eingangs vergeben und zeitnah mitteilen.