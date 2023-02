Stadt Schwetzingen ist Partner bei Bundesgartenschau in Mannheim

Schwetzingen. Schwetzingen präsentiert sich als Partnerstadt der Bundesgartenschau in Mannheim mit dem Themenjahr „Sommerfrische“. In der Zeit von Februar bis Oktober werden allerlei „grüne“ Veranstaltungen angeboten, angelehnt an das bunte Programm, welches während der Buga 2023 stattfindet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Nicht nur der Schwetzinger Schlossgarten spielt hier eine bedeutende Rolle, sondern auch vier Persönlichkeiten: Nicolas de Pigage (300. Geburtstag), Friedrich Ludwig von Sckell (200. Todestag), Johann Michael Zeyher (180. Todestag), Karl Friedrich Schimper (220. Geburtstag) – sie stehen alle in Verbindung mit der Schwetzinger Gartenkunst, sei es als Gartenarchitekt, Hofgärtner oder Wissenschaftler.

Das Thema Natur und Nachhaltigkeit spielte damals wie heute eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang greift die „Sommerfrische“ diese Thematik auf. Gemeinsam mit örtlichen Veranstaltern und Vereinen gelang es, eine Vielzahl an kurzweiligen Programmpunkten in Bezug auf die Buga zusammenzustellen.

Schwetzingen als Partner der Buga: Vorträge und Motivbank

Zum Auftakt referiert der Heidelberger Kunst- und Architekturhistoriker, Dr. phil. Matthias Quast, im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Schwetzingen und Spoleto über die Gartenkunst in Italien (Donnerstag, 23. Februar, 18.30 Uhr, Palais Hirsch). Am Folgetag (Freitag, 24. Februar) werden die Gartenkünstler Schwetzingens (Nicolas de Pigage, Friedrich Ludwig von Sckell, Johann Michael Zeyher und Karl Friedrich Schimper) mit einer neuen Motivbank im öffentlichen Raum der Stadt geehrt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zahlreiche Ausstellungen in Anlehnung an das Thema Gärten und Pflanzen, aber auch Vorträge, Konzerte und eine große Auswahl an verschiedenen Themenführungen stellen die Vielfalt der „Sommerfrische 2023“ dar.