Stadt Schwetzingen nimmt Stellung zur Domizilsuche des Hilfsvereins "Die Brücke"

Am Anfang der Diskussion stand eine Reportage dieser Zeitung zur räumlichen Situation der Schwetzinger Wärmestube und des Hilfsvereins für Obdachlose „Die Brücke". Das haben dann mehrere Leser zum Anlass genommen, sich auf unserer Leserbriefseite kritisch über das Vorgehen der Stadtverwaltung zu äußern, die seit Jahren verspricht, für bessere räumliche Verhältnisse zu sorgen, aber eben bisher zu keinem Abschluss kommt. Auch in den sozialen Medien wurden das sehr kritisch diskutiert.

Die Stadtverwaltung hat dazu jetzt Stellung genommen und schreibt uns Folgendes: „In den vergangenen Tagen wurde in Ihren Leserbriefspalten und in den sozialen Medien die Raumsituation der Wärmestube thematisiert. Dabei wurde vermehrt der Wunsch an die Stadt getragen, sich des Problems anzunehmen und für Abhilfe beziehungsweise neue Räumlichkeiten für den Verein zu sorgen. Die Situation und die Problemlagen des Vereins sind der Stadtverwaltung nach Gesprächen und Vor-Ort-Terminen gut bekannt. Mit dem Verein ‚Die Brücke‘ ist die Stadtverwaltung seit über drei Jahren immer wieder im Austausch. Die Stadt unterstützt den Verein, sei es durch Malerarbeiten oder durch das kostenlose zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten im Kellergeschoss der Südstadtschule. Was aber fehlt, ist eine räumliche Alternative, die den Anforderungen an Größe und an eine Barrierefreiheit der Wärmestube gerecht wird“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Nutzungskonflikte sind schwierig

Und weiter erklärt die Rathausspitze: „Gemeinsam mit dem Trägerverein ist man nach wie vor an einer guten und dauerhaften Lösung des Themas dran. Allerdings gestaltet sich die Raumsuche auf dem privaten Markt bisher auch für die Stadt als nicht ganz einfach.

Nutzungskonflikte von Mietobjekten sind ebenso ein Problem wie eine von der Innenstadt zu weit entfernte Lage möglicher Raumangebote. Hier sind auch die privaten Anbieter gefordert, dem Verein entsprechende Angebote zu machen“, schreibt die Pressestelle der Stadt Schwetzingen.

Auch die Stadtverwaltung und das hier zuständige Dezernat II ist weiterhin auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und steht deshalb seit über einem Jahr mit einem möglichen Vermieter und einem weiteren sozialen Partner hierzu in konkreten Gesprächen. Zu einer abschließenden Entscheidung ist es bislang noch nicht gekommen, da zunächst der Eigentümer noch rechtliche Fragestellungen zur eigenen Immobilie zu klären hat“, so die Stadt abschließend.