Stadt Schwetzingen rechnet mit Absage des Weihnachtsmarktes

Schwetzingen. Das erste Wochenende des Schwetzinger Weihnachtsmarktes ist vorbei. Weniger Besucher als in den Vorjahren ist das Fazit der Stadt. Wir haben nachgefragt: „Die Stimmung der Besucher vor Ort was gut. Die Stimmung unter den Ausstellern war gemischt. Wir haben versucht, in der schwierigen aktuellen Situation das Beste zu erreichen, was uns soweit auch gelungen sein dürfte. Aufgrund der Pandemie und den 2Gplus- Bestimmungen hatten wir in diesem Jahr am 1. Weihnachtsmarktwochenende 2/3 weniger Besucher als 2019", sagte Andrea Baisch, Pressesprecherin der Stadt Schwetzingen auf Nachfrage. "Die Auslastungssteuerung ergab einen Wert von 9734 Besucher auf dem nördlichen und südlichen Schlossplatz über das gesamte Wochenende."

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht, wollten wir wissen: „Ein Ausblick auf das kommende Wochenende ist Stand heute noch ein bisschen wie ein Blick in die Glaskugel. Aus unserer Sicht lief der Weihnachtsmarkt mit 2Gplus-Regel gut und wir könnten damit auch die kommenden Wochenenden gut leben. Wir rechnen aber mit einer Absage jeglicher Weihnachtsmärkte durch Bund und/oder Land im Verlauf dieser Woche. Das Land BW hat bereits eine Verschärfung der Corona-Regeln angekündigt", so Andrea Baisch.