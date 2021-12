Stadt Schwetzingen sagt Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt ab

Schwetzingen. Die restlichen Adventswochenenden des Schwetzinger Weihnachtsmarkt sind abgesagt worden. Das teilte die Stadt Schwetzingen am Mittwochmorgen mit. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: „Die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann angekündigte neue Corona-Verordnung sieht eine Schließung aller Weihnachtsmärkte ab Freitag, 3. Dezember, vor. Das bedeutet auch für den 10. Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt das Aus für die weiteren Wochenenden.“

Für alle Marktbeschicker ist das ein weiterer schwerer Schlag, nachdem schon am ersten Wochenene deutlich weniger Besucher kamen, als in den Jahren vor der Pandemie. Auch für Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sei das ein bedauerlicher aber notwendiger Schritt: „Ich bedauere die rechtlich zwingende Schließung des Schwetzinger Weihnachtsmarktes sehr, nachdem wir mit einem hygienisch sehr sicheren 2Gplus-Konzept im Freien in der ersten Woche fast 10.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen konnten“, wird er in der Mitteilung zitiert. Desweiteren betont er: „Wir respektieren jedoch die landesweiten Vorgaben in dieser Ausnahmesituation uneingeschränkt. Mein Dank gilt den vielen Ausstellern und Besuchern der ersten Woche, die uns in diesem erneut schwierigen Jahr die Treue gehalten haben. Unser Blick geht jetzt nach vorne ins neue Jahr."

Auch für die Organisatorin des Weihnachtsmarktes, Christiane Drechsler, lässt die zu erwartende Verordnung aus Stuttgart keine andere Wahl. Sie und ihr Team informieren zurzeit alle Aussteller über die neue Situation.