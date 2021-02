Schwetzingen. Einen Baum zu pflanzen bedeutet aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun. Denn Bäume binden Kohlendioxid und produzieren im Gegenzug wertvollen Sauerstoff. Ziel der landesweiten Klimaschutzaktion ist, in den kommenden Monaten stadtweit rund 1000 neue Bäume im Stadtgebiet von Schweztingen anzupflanzen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Deshalb verschenkt die Stadt Bäume an Schwetzinger Vereine und Bürger, die diese dann auf ihrem Areal oder in ihrem Garten pflanzen sollen. Zur Auswahl stehen verschiedene Sorten an jungen Obstbaumpflanzen. Wer einen Obstbaum haben möchte, kann unter www.schwetzingen.de/baum ein Antragsformular ausfüllen.

