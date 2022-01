Stadt Schwetzingen zeigt Kante und wirbt für Corona-Impfung

Schwetzingen. Mit einer Leinwand und wechselnden Bildern, die für Impfungen gegen Corona werben und einem Schriftzug, der sich für Freiheitsrechte und gegen Fake News wendet, macht am Montagabend die Stadt Schwetzingen am Palais Hirsch Meinung gegen Impfgegner und sogenannte "Spaziergänger". Sie untermauert damit ihre Position und bietet gleichzeitig auf dem Schlossplatz eine spontane Impfaktion an, bei der man sich boostern lassen kann. Gleichzeitig mehrten sich am Montagnachmittag Meldungen in den Portalen Facebook und Telegram, die wieder zu "Spaziergängen" und zu einer nicht genehmigten Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen des Landes und des Bundes aufforderten - vor allem im Raum Mannheim kursierten diese Verabredungen in Schwetzingen.

Ebenso hat ja ein Bündnis zu einer Menschenkette auf dem Schlossplatz aufgerufen, die die Corona-Maßnahmen verteidigen und sich gegen Falschinformationen und rechtsgerichtete Parolen innerhalb der Impfskeptiker richten.