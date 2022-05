Stadt will Hallenzeiten optimieren

Es ist wieder Leben eingekehrt bei den Vereinen. Das zeigte sich auch bei der vielseitigen Themenvielfalt bei der aktuellen Quartalssitzung ihrer Interessengemeinschaft (IG).

Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende Simon Abraham das neueste Mitglied in der IG, den Karnevals-Klub „Phoenix“. Die „jüngsten“ Fasnachter in der Stadt formierten sich im Jahr 2019 als Verein und haben bereits eine Größe von 60 passiven Mitgliedern. Durch die Pandemie waren bisher natürlich noch keine nennenswerten Aktivitäten möglich. Andreas Lin stellte das neue Nutzungskonzept des TV-Clubhauses in der Sternallee vor. „Insbesondere der große Saal wird in Kürze nicht alleine für Vereine, sondern auch für Privatveranstaltungen zur Verfügung stehen“, sagte er.

Rathaus-Amtsleiter Roland Strieker teilte mit, dass es sich bei der Optimierung von Hallenbelegungszeiten für die Vereine um einen langwierigen Prozess handelt. „Die Stadt arbeitet an einer effektiven Nutzung aller vorhandenen Hallen, Plätze und Anlagen in der Stadt, um möglichst allen Vereinen Trainings- und Übungsflächen zu ermöglichen“, stellte er fest und machte zudem deutlich, dass das sogenannte „Bunkern“ von Hallenbelegungen endlich aufhören müsse. Eine erneute schriftliche Umfrage starte in den nächsten Tagen. Am 19. Juli folge dann ein gemeinsames Treffen in den Räumlichkeiten der Stadtkapelle, um die ersten Weichen zu stellen.

Das städtische Kinder-Ferienprogramm in den Sommerferien wird nach zweijähriger Pause wieder aufleben. Viele Vereine beteiligen sich erfreulicherweise wieder, und die Eltern sollten baldigst ihre Kinder bei der Stadt anmelden.

Sehr positive Rückmeldungen gab es bei der Nachlese zum Spargelsamstag. Stadtmarketing-Chef Oliver Engert sprach von einem sehr gelungenen Einsatz etlicher IG-Vereine als fleißige Helferteams bei dem Fest und bedankte sich. Es erfolgte eine Gewinnbeteiligung für die Vereine und einige konnten sich über beachtliche Beträge freuen. Auch Verbesserungsvorschläge und Optimierungsbedarf wurde angesprochen. „Ehrenamtliches Engagement war in diesem Fall nicht für umsonst“, lautete das allgemeine Fazit. Auch über weitere Einsatzmöglichkeiten bei künftigen Veranstaltungen wurde gesprochen.

Ein weiteres Thema war der für dieses Jahr geplante „inklusive Vereinstag“ in der Stadt. Hier gab es im Vorfeld in der Kommunikation Reibungsverluste und ein unsicherer Status entstand. Da die Zeitschiene inzwischen zu knapp wird, soll er jetzt ins kommende Jahr verlegt werden. Katharina Simmert lobte das hervorragende Interesse vieler Vereine am Fête de la Musique am Dienstag, 21. Juni, in der Innenstadt. „Das wird wieder ein wunderschönes Event werden“, prophezeite sie. Für die kommende Quartalssitzung am 27. September hatten die Vereinsvertreter einen Seminarvorschlag: Sie wünschen sich dafür einen Experten mit Ideen, Konzepten und Vorschlägen für eine bessere Mitgliedergewinnung in ihren Vereinen.