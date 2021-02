Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung des Jahres trifft sich der Gemeinderat am Mittwoch, 3. Februar, 18 Uhr, im Josefshaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Notstromversorgung für die städtischen Verwaltungsgebäude in der Hebel- und Zeyherstraße.

Zudem soll das neue Förderprogramm „Klimaimpuls-Programm“ beschlossen werden, das ab dem 1. März mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren in Kraft treten soll. Damit will die Stadt den Bürgern den Umstieg auf eine klimafreundliche Mobilität erleichtern, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Mit diesem Programm soll dazu motiviert werden, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärker zu nutzen und im Alltag, zum Beispiel beim Einkaufen, auf (E)-Lastenräder zu setzen.

Die Stadt wird außerdem die Nutzung alternativer Antriebe und Kraftstoffe zum Schutz der Umwelt und des Klimas unterstützen. So können Bürger, die ihren PKW abmelden und nicht mehr nutzen durch den „Mobilitätsbonus“ das Rhein-Neckar-Ticket einmalig kostenfrei oder einen erhöhten Zuschuss für ein E-Lastenrad erhalten.

Der Gemeinderat wird sich außerdem mit der Umgestaltung der Pflanzflächen im ehemaligen kurfürstlichen Marstallinnenhof befassen. Außerdem wird es einen Bericht zu ersten Umsetzungsmaßnahmen des Bauamts aus dem integrierten Klimaschutzkonzept in den Jahren 2018 bis einschließlich 2020 geben. Während der Sitzung ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. ali