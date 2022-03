Stadtbus bald kostenlos?

Schwetzingen. Spannende Themen bespricht Schwetzingens Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 9. März, um 18 Uhr im Josefshaus, Schlossstraße 8. Es geht zum Beispiel um Bewohnerparkausweise für die Mannheimer Straße 94 bis 130 sowie 85 bis 111, um die Sanierung des Abwasserkanalabschnitts sowie die Verlängerung der Abwassererschließung in der Werkstraße und auch um die Vertragsverlängerung von VRNnextbike für das Jahr 2025.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Antrag der Verwaltung werden zudem Stadtrat Karl Rupp für 20 Jahre aktive, kommunalpolitische Tätigkeit und Dr. Horst Herrmann für 15 Jahre im Gemeinderat gewürdigt. Außerdem soll ab Januar 2023 der Stadtbus für Fahrgäste kostenfrei nutzbar sein (wir berichteten). Dafür muss der Gemeinderat dem hierzu notwendigen Ausgleichsbetrag zustimmen, der an den VRN in der Höhe von voraussichtlich rund 26 000 Euro für 2023 gezahlt werden muss. Dieser muss dann im Haushalt berücksichtigt werden.

Außerdem stehen die Integrationsberichte für 2020/21 auf der Agenda samt der Verlängerung des Integrationsmanagements um weitere zwölf Monate über den Zeitraum bis 30. September 2022 hinaus. Hier sollen die politischen Bürgervertreter vorbehaltlich der Zurverfügungstellung der entsprechenden Landesförderung zustimmen. Damit hängen überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 32 000 Euro zusammen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besucher der Sitzung sind verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen. Geltende Abstandsregelungen sind ebenfalls einzuhalten. Die Anzahl der Besucherplätze ist begrenzt. kaba