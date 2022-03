Mit dem kostenlosen Stadtbus, der ab 2023 in Schwetzingen angeboten wird, setzt die Stadtverwaltung eine konkrete Forderung des CDU-Stadtverbandes aus der Kommunalwahl 2019 um. Der Gemeinderat stimmt nun am Mittwoch, 18 Uhr, Josefshaus, über die entsprechende Ausgleichszahlung an den VRN in Höhe von 26 000 Euro ab (wir berichteten). Die Schwetzinger Christdemokraten begrüßen dieses Vorhaben

...