Stadtentwicklung in Schwetzingen: Für Bauen und Wohnen sieht es düster aus

Schwetzingen. Das war kein Gute-Laune-Abend. Im Kontext der Diskussionsveranstaltung „Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung“ der CDU Schwetzingen im „Blauen Loch“ mit der Landtagsabgeordneten Christiane Staab entstand ein ziemlich düsteres Bild für das Bauen und Wohnen der Zukunft. Die frühere Oberbürgermeisterin von Walldorf und heutige Vorsitzende des Ausschusses für Landesentwicklung und Wohnen im Stuttgarter Landtag ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich „große Sorgen“ um das Land mache.

Die Bauwirtschaft komme gerade von so ziemlich jeder Seite unter Druck. Erfordernisse des Klimaschutzes, Fachkräftemangel, Inflation, Lieferschwierigkeiten bei diversen Gütern der Bauwirtschaft, dann die hohe Nachfrage nach Wohnraum und über allem die stark steigenden Preise ergäben einen enormen Druck, unter dem die Schwächsten immer stärker zu leiden hätten. Im schlimmsten Fall befürchtet die CDU-Politikerin einen spürbaren Anstieg der Obdachlosenzahlen. Für das Wohnen sehe es wahrlich nicht rosig aus, sagt Staab.

Das Problem, so die Abgeordnete im gut besuchten Nebenraum, beginne schon damit, dass die Landesbauordnung aus dem Jahr 2002 stamme. „Das war eine ganz andere Zeit mit völlig anderen Parametern.“ Schwierig wirke sich aus, dass es keine Gewichtung von Zielen gebe. Auch nicht von Zielen, die sich widersprechen. Nachversiegeln und Entsiegeln gehe eben nicht zugleich, trotzdem solle beides erreicht werden. „Wir müssen uns klar darüber werden, was wir wollen, was am wichtigsten ist und was zwar schön zu haben, aber eben doch verzichtbar, ist.“

Es sei eine Planungsverordnung, die jede Entscheidung enorm zäh mache. Derzeit könne man fast von einem „allgemeinen Planungsstillstand“ sprechen. Im Grunde, so Staab, befinde sich das Land in einer Art Planungsfalle. Jetzt komme es darauf an, sich aus dieser Falle zu befreien. Und dabei dürfe es keine Tabus geben. In welchen Räumen hat die Natur Vorrang und wo soll mehr Platz für Menschen entstehen? Bei Letzterem gehe es auch darum, höher und enger zu bauen.

Vielleicht müsse auch das Auto mehr infrage gestellt werden. Für einen anwesenden Bauplaner würde der Verzicht auf Stellplätze dem Bauen helfen. Doch es koste Mut, das Auto infrage zu stellen. Bis dato wachse der Pkw-Bestand im Land. Zum 1. Januar 2023 waren in Deutschland laut Kraftfahrbundesamt 48,8 Millionen Autos zugelassen. Ein Plus im Vergleich zu 2008 von fast 20 Prozent.

Immer mehr Wohnraum pro Kopf

Als schwierig gilt auch die Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf. Anfang der 1950er Jahre lag diese bei 25 Quadratmetern – aktuell sind es 47. Jedes Jahr mehr Autos und mehr Wohnfläche pro Kopf mache die Räume enger und das Bauen teurer. Die Gesellschaft müsse Entscheidungen treffen und zwar bald. Entscheidungen, so Staab, die auch schmerzhaft seien. Wenn das nicht gelänge, gebe es in Sachen Bauen und Wohnen nur wenig Raum für Optimismus. Die 400 000 Wohnungen, die die Bundesregierung als Ziel ausgab, seien illusorisch.

Auch das Gegensteuern der baden-württembergischen Landesregierung mittels Förderprogrammen sei zwar nicht nur der Tropfen auf den heißen Stein, aber vor die Problemwelle gelange man damit auch nicht. Ein Eigenheim sei für junge Familien eigentlich nicht mehr leistbar. Aus CDU-Sicht kein Luxusproblem, sei das Eigenheim doch nach wie vor ein wichtiger Pfeiler der Altersabsicherung.

Ganz grundsätzlich brauche man mehr Fantasie und Mut. Mehr Gewerbeflächen zu Wohnraum machen, wäre eine Möglichkeit. Dem Leerstand offensiver begegnen. Und dann wie schon angedeutet enger, höher und kleiner bauen. Was nicht heißt, dass alles zugeknallt werden dürfe. „Wir müssen auch aufpassen, dass Innenstädte im Zuge des Klimawandels nicht zu Backöfen werden.“

Der Stuttgarter Bahnhof ist da für sie ein Negativbeispiel: „Eine lebensfeindliche Betonwüste.“ Und auch das Vorgehen der Bundesregierung sei wenig hilfreich. „Diese sprunghafte Politik aus Berlin schafft keinen verlässlichen Planungshorizont und verhindert im Endeffekt das Bauen.“ Dringend, das kam auch aus der Zuhörerschaft, müsse Bürokratie abgebaut werden. Die Regelungswut sprenge jeden Rahmen.

Wobei Staab darauf hinwies, dass DIN-Normen keine politischen Entscheidungen seien, über die Gerichte aber einen enormen Druck auf die Politik ausübten, sich DIN-konform zu verhalten. Lebensrisiken inkauf zu nehmen und eigenverantwortlich zu agieren, das sei leicht gefordert. Aber wenn etwas passiere, dann müssten Politiker über die Gerichte immer wieder den Kopf hinhalten.

Ein Dilemma, das sich nur gesamtgesellschaftlich auflösen ließe, also eigentlich gar nicht. Verzweifelt wirkte Staab dabei nicht, auch wenn sie Grund dazu hätte. Selbst wenn die Zeit drängt, will sie dranbleiben und wenigstens die kleinen Schritte machen. Vielleicht gibt es auch hier Kipppunkte, ab dem etwas ins Rutschen kommt. Dann nur ins Positive.