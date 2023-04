Stadthistorie an Frauen aufgezeigt

Stadtgeschichte erscheint oft als Geschichte „großer Männer“, ihr Wirken ist gut erforscht, und das Interesse an historischen Themen ist groß. Aber haben wir auch eine Vorstellung davon, wie Frauen in der Vergangenheit gelebt haben, wie groß ihr Beitrag zur Stadtentwicklung, Sozial- und Kulturgeschichte oder wirtschaftlichen Entwicklung war?

Darum geht es in der Veranstaltung „Stadtgeschichte als Frauengeschichte“, die die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen in Kooperation mit der Badischen Heimat am Dienstag, 18. April, 19.30 bis 21 Uhr in der Volkshochschule anbietet.

Ausgangspunkt dieses Abends sind die Publikationen „Schwetzinger Frauengeschichten“ und „Die Vergangenheit ist die Schwester der Zukunft“ – 800 Jahre Frauenstadtgeschichte in Heidelberg. Sie entstanden, um Frauen im historischen Kontext sichtbar zu machen. Darüber hinaus ermöglicht die Kenntnis der weiblichen Geschichte einen anderen neuen Zugang zu Gegenwart und Zukunft: Sie kann die Gegenwart in neuem Licht erscheinen lassen oder Identifikationspunkte für eigene Lebensentwürfe darstellen, heißt es weiter erklärend in einer Pressemitteilung. Beispielhaft werden Camilla Jellinek, Akteurin der bürgerlichen Frauenbewegung, und Maria Gräfin von Graimberg, Leiterin der Katholischen Sozialen Frauenschule in Heidelberg und „Stille Helferin“ in der Zeit des Nationalsozialismus, vorgestellt. vhs

Info: Eine Anmeldung bis 17. April ist notwendig unter der Nummer 06202/2 09 50 oder www.vhs-schwetzingen.de