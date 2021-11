Stadtkapelle mit neuem Dirigenten: Pascal Morgenstern übernimmt

Schwetzingen. Nach dem Weggang von Manuel Grund, welcher der Stadtkapelle Schwetzingen sechs Jahre als musikalischer Leiter vorstand und viele spannende Projekte mit ihr verwirklicht hatte, galt es nun, die Stelle des Dirigenten neu zu besetzen. Mit Pascal Morgenstern dürfte der Stadtkapelle Schwetzingen erneut ein Glücksgriff gelungen sein, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der aus Oldenburg stammende 39-Jährige, der in Mannheim seine neue Heimat gefunden hat, ist ein Musiker par excellence, heißt es darin weiter. Nach seinem Abschluss als Diplommusiker und staatlich geprüfter Musiklehrer an der Hochschule für Musik in Würzburg erwarb er unter anderem den Master im Studiengang „Leitung von Blasorchestern“ an der Musikhochschule in Mannheim. Im Auswahlverfahren konnte der sympathische Musiker nicht nur den Vorstand überzeugen, sondern auch die Kapelle im Probedirigat für sich gewinnen und sich damit in dem starken Mitbewerberfeld an die Spitze setzen.

Der Vorsitzender der Stadtkapelle, Simon Abraham, freut sich, Pascal Morgenstern im Verein begrüßen zu können. © Hecker

Mit Wirkung zum 1. November steht er nun als Dirigent und musikalischer Leiter an der Spitze der Stadtkapelle und sieht dieser Aufgabe mit viel Enthusiasmus entgegen. So ist ihm nicht nur die musikalische Fortentwicklung der Kapelle, sondern auch das Voranbringen des Vereins als solchen ein Anliegen. Sowohl der Vorstand als auch die aktiven Musiker freuen sich sehr auf die kommende Zusammenarbeit und blicken voller spannender Erwartung den kommenden Projekten entgegen. sh/zg