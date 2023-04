Stadtkapelle Schwetzingen freut sich auf vielseitiges Frühjahrskonzert

Schwetzingen. Der Sommertagszug war eine schöne Gelegenheit für die Musiker der Stadtkapelle, ihre Verbundenheit zu ihrer Stadt zu demonstrieren und ihren Beitrag zu einem wichtigen und beliebten Ereignis zu leisten. Der Tag war für den Musikverein zudem eine willkommene Abwechslung im Probenmarathon für das anstehende Frühjahrskonzert am Sonntag, 2. April.

Bereits seit Wochen bereiten sich die Musiker unter Leitung von Pascal Morgenstern aufs Frühjahrskonzert vor. Das Programm will alle Facetten der Blasmusik abbilden, von Traditionellem bis zu Kompositionen, die speziell für Besetzungsformen aus Bläsern und Schlagzeug komponiert wurden. Und es gibt auch Film- und Popmusik. Ein so großes Spektrum stilecht zu musizieren, das ist für jedes Orchester eine Herausforderung, die die Musiker in den zahlreichen Satz- und Kapellenproben hervorragend meistern. Für den musikalischen Leiter ist es wichtig, dass alle Stücke des Konzertes einen gemeinsamen Bezug haben: Freude, Emotionen und Lust an der Musik und am Spielen. Das spiegelt sich auch im Titel des Konzerts wieder: „Viva la Musica.“

Die Zuhörer können sich am Sonntag im Lutherhaus auf einen unvergesslichen Nachmittag freuen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Firma Hermann Müller, Odenwaldring 8 oder der Buchhandlung Kieser, Carl-Theodor-Straße 4-6.