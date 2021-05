Stadtkirche rundum erleben

Ab Pfingsten kann man die evangelische Stadtkirche in Schwetzingen nicht nur besuchen, indem man – in echt – über die Kleinen Planken geht, sondern auch ganz bequem und Corona-konform vom Sofa zu Hause aus. Ermöglicht wird das durch einen „virtuellen Kirchenrundgang“, bei dem Mausbewegungen oder das Bewegen des Mobilgeräts einen 360- Grad-Rundumblick auf die Kleinen Planken und das Kirchenschiff ermöglicht.

Und selbst wenn man als Schwetzinger Urgestein alles über die Stadtkirche zu wissen glaubt: Die an einigen Stellen als Audioaufnahmen hinterlegten Informationen werden sogar die Alteingesessenen zum Staunen bringen, verspricht die Kirchengemeinde.

Neben Glockengeläut, Orgelklängen und einem historischen Überblick bietet der Rundgang dem Besucher einige Interaktionsmöglichkeiten, etwa ein Tauferinnungsritual zum Selbermachen, ein Bibelquiz und eine virtuelle Gebetswand, deren Gebetsanliegen regelmäßig in die Fürbitten der Gottesdienste mit aufgenommen werden. Und falls sich schon einmal jemand gefragt hat, was wohl die Kirchenfenster so alles erzählen würden, falls sie reden könnten – dafür gibt es einen fiktiven Dialog des Luther- und des Melanchthon-Fensters. Was die beiden Reformatoren wiederum zu erzählen haben – das ist Kirchengeschichte in etwas anderer Form.

Die beiden Kreativköpfe hinter dem Projekt, Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen und Simone Heidbrink, Religionswissenschaftlerin und Mitarbeiterin aus dem Pfarramt, haben bewusst auf Edutainment gesetzt und dabei verschiedene Interessen- und Altersgruppen in den Blick genommen. Zu finden ist der virtuelle Kirchenrundgang über die Website www.kircheninbaden.de. zg

