Stadtnah gelegen und kulinarisch eine Wonne

Natürlich, grün, gemütlich und genüsslich – so geht’s zu im Hotel Restaurant Freisinger Hof am charmanten Stadtrand München in Oberföhring, direkt am nördlichen Englischen Garten gelegen. Das Vier-Sterne-Haus strahlt ein unglaubliche Ruhe und Gelassenheit aus, die Zimmer sind gut ausgestattet, es gibt eine Sauna zum Entspannen, ein wunderbares Frühstücksbüffet (sogar mit frischen Beeren aller Art), aber das größte Pfund, mit dem das Vier-Sterne-Haus wuchern kann, ist das Restaurant, mit wunderbarer Gartenterrasse und einer Küche auf Sterneniveau zu Nichtsternepreisen.

Am besten, Sie buchen eine Halbpension, können dann tagsüber in der Stadt oder im Englischen Garten was schnabulieren und lassen sich dann ganz auf das schöne Restaurant ein. Dort können Sie aus der Karte wählen. Feine Fischküche, deftige Spezialitäten eines ganz bestimmten Mastochsenzüchters aus Österreich (ich fand das Scherzl ganz großartig), jahreszeitliche Spezialitäten wie Spargel oder Wild und alles ganz vortrefflich vom Team aus sehr professionellen Obern serviert, die immer auch die richtige Weinempfehlung parat haben. Und die Nachtische – ein einziger Traum. Schließlich kommen aus Österreich noch immer die besten Mehlspeisen. Oder Sie lassen sich zumindest noch für die hausgemachte Sorbetkreation begeistern, bei der Sie das Zitronensorbet selbst mit einer Vodkainfusion impfen dürfen. Und wer’s mag, kann sich dann noch einen leckeren Digestif vom großen Auswahltisch inmitten der Gaststube gönnen.

Zweckmäßig eingerichtet und ruhig gelegen sind die Zimmer. © Comma

Es gibt viele gute Gründe, mal wieder einen Städtetrip nach München zu planen. Vor allem im Sommer. Da reiht sich in Bayerns Metropole Biergarten an Biergarten, die saftigen Wiesen am Ufer der Isar laden zu ausgedehnten Picknicks ein und das Leben rund um Viktualienmarkt, Marienplatz und Co. pulsiert wie nie zuvor. Doch irgendwann möchte man sich dann auch einmal zurückziehen, sich ein paar Minuten Ruhe vom Großstadtgetümmel gönnen. Und spätestens dann ist der Freisinger Hof die richtige Adresse. Das Auto können Sie schön in der Tiefgarage oder vor dem Haus parken und falls Sie kein eigenes Fahrrad dabei haben, leihen Sie sich einfach eins mit einem lustigen Körbchen im Hotel. Die einzigartige Lage direkt am Englischen Garten und die Ruhe, die diese mit sich bringt, kann man nicht nur in den gemütlichen Zimmern genießen, sondern jetzt im Sommer auch im Gastgarten unter den alten Bäumen, die die Hitze abhalten. Sollten Sie nur mal zum Essen vorbeischauen wollen, müssen Sie unbedingt reservieren, denn der Freisinger Hof gilt bei den Münchnern als Geheimtipp und da lässt sich durchaus auch mal Prominenz sehen und kulinarisch verwöhnen.

Ja, und diesen Sommer steht im Hause Wallisch vor allem eine Sache im Vordergrund Getreu dem Motto „slow down, slow food“ wird man im Freisinger Hof die ganze Woche über mit modern interpretierten Köstlichkeiten der traditionell-bayerischen und österreichischen Küche verwöhnt. Der Samstagabend aber gehört diesen Sommer ganz dem Wein. Eingeschenkt und erläutert von den Sommeliers des Hauses kommen unterschiedliche Tropfen auf den Tisch: allesamt stolze Österreicher, mal aus dem Burgenland, mal aus Carnuntum oder anderen prädestinierten Regionen, jedenfalls immer neun an der Zahl und natürlich stets zu einem stimmigen Menü des Küchenchefs gereicht. So kommt es hier schon mal vor, dass man die Stadt an so einem Abend warten lässt und sich lieber mit einem edlen Tropfen in der Hand auf der Hotelterrasse zurücklehnt. Schließlich muss man nirgends mehr hin, außer einmal die Treppe hoch ins komfortable Zimmer.

Ein solches Wein-Paket ist für den 25. Juni oder 19. November buchbar mit der Verkostung von neun österreichischen Weinspezialitäten, einem hauseigenen Aperitif, Mineralwasser und einer feinen Auswahl an österreichischen Schmankerln für 120 Euro. Oder als Package mit zwei Übernachtungen für einen München-Trip mit Weinverkostung zum Preis von 410 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet, Willkommensdrink am Freitagabend (Vorstellung des Programms) im Wintergarten und am Samstagvormittag mit Stadtführung durch München mit Weinwissen.

Info: Kontakt: Hotel Freisinger Hof, Oberföhringer Straße 189, München, Telefon 08995/23 02, E-Mail: office@freisinger-hof.de, www.freisinger-hof.de

Riesige Auswahl und hohe Qualität bietet das Frühstücksbüffet im Freisinger Hof. © Comma