Stadtwerke Schwetzingen: Ab sofort ist alles unter einem Dach

Endlich wieder Kundenkontakt! Erst war die Kommunikation aufgrund des Umzuges von der Kurpfalz-Passage in die Scheffelstraße nur per Telefon oder E-Mail möglich, dann verhinderte eine nach wie vor angespannte Corona-Lage den persönlichen Besuch im neuen Stadtwerke-Kundenzentrum in der Scheffelstraße 16.

Dessen Leiter Heiko Lauer und sein Team freuen sich deshalb ab sofort umso mehr über einen regen Besuch. Kompetente Beratung, aktuelle Informationen, bürgernaher Kundenservice, so lautet die bekannte und bewährte Devise. Ratsuchende erhalten im Kundenzentrum der Stadtwerke kompetente Auskünfte zu allen Fragen rund um Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und regenerative Energien. Die freundlichen und geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über eine moderne Kommunikationsinfrastruktur, können auf Fragen aller Art direkt reagieren und beraten gerne zu sämtlichen Produkten des Portfolios.

Optimierte Geschäftsabläufe

Die Unternehmensleitung freut sich über das neu eröffnete Kundenzentrum: Geschäftsführerin Martina Braun mit ihren Prokuristen Patrick Körner (Mitte) und Ronny Weber. © Stadtwerke Schwetzingen

Der optisch gelungene Stadtwerke-Neubau schließt sich direkt an das bestehende Verwaltungsgebäude an. Damit ist jetzt alles, was zu den Stadtwerken gehört, auch unter einem Dach: Kundenzentrum, Technik, Service und Verwaltung. Das generiert Synergien und optimiert Geschäftsabläufe.

Neben den Stadtwerken profitiert auch die Schwetzinger Wohnbaugesellschaft von dem neuen Gebäude. Sie wird ab Mitte des Jahres als Mieterin einziehen und von hier aus ihre verschiedenen Tätigkeitsfelder rund um den Themenkomplex „bezahlbarer Wohnraum“ steuern.

Die Stadtwerke Schwetzingen versorgen heute die rund 33 500 Einwohner von Schwetzingen und Oftersheim mit Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Die Gasversorgung umfasst zudem Plankstadt mit seinen knapp 10 000 Einwohnern. Über 115 Kilometer Gasleitungen, etwa 120 Kilometer Wasserleitungen sowie rund 36 Kilometer Fernwärmeleitungen durchziehen das Netzgebiet. Aktuell werden 1360 Haushalte in Schwetzingen und Oftersheim mit rund 65 Millionen Kilowattstunden Fernwärme versorgt, die jährliche Versorgungsmenge im Bereich Gas beträgt rund 250 Millionen Kilowattstunden. Die Wasserabgabe liegt bei etwa 2,5 Millionen Kubikmeter und in der Sparte Strom beziehen die mittlerweile über 5000 Kunden rund 18 Millionen Kilowattstunden der Stadtwerke- Produkte „NaturEnergie“ oder „meinStadtStrom“.

Der Region verbunden

Als Unternehmen von hier fühlen sich die Stadtwerke dem gesellschaftlichen Leben vor Ort in besonderem Maße verpflichtet. „Die Vereine und ihre vielen Ehrenamtlichen im kulturellen, sportlichen, musikalischen oder sozialen Bereich liegen uns am Herzen. So pflegen wir beispielsweise langjährige Partnerschaften und Kooperationen mit der HG Oftersheim/Schwetzingen, der Schwetzinger Mozartgesellschaft, dem Theater am Puls, dem Schwetzinger Spargelsamstag und dem Stadtmarketing insgesamt, mit der Konzertreihe Musik im Park sowie mit zahlreichen weiteren Vereinen, Kindergärten und Schulen in unserem Versorgungsgebiet“, beschreibt Geschäftsführerin Martina Braun die vielfältigen Engagements. So geht gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe!

Über eine Partnerschaft auf Augenhöhe freuen sich im Gegenzug auch die Stadtwerke! Warum? „Weil im Wettbewerb die großen Energieversorger im Vergleich zum lokalen Anbieter oft die Nase vorn haben, das ist klar. Ebenso klar ist auch, dass sich die ,Großen‘ lokal oder vor Ort nur sehr selten engagieren, weil das nicht in die Unternehmensphilosophie passt. Daher lautet unser Motto: Nah versorgt ist weitergedacht. Soll heißen: Werden auch Sie Kunde der Stadtwerke Schwetzingen! Tragen Sie mit Ihrem Ja zum lokalen Versorger ein Stück zum Erhalt der Lebensqualität vor Ort bei.“

Mit wehenden Fahnen werden Kunden empfangen: das Gebäude der Stadtwerke Schwetzingen. © Stadtwerke Schwetzingen GmbH & C