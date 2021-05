Stahl ist seit 150 Jahren ihr Ding

Nächstes Jahr feiert die Firma Metallbau Hepp ihr 150-jähriges Bestehen in der fünften Generation. Friedrich Hepp gründete den Betrieb 1872. Heute führen die Eheleute Hepp gemeinsam das Traditionsunternehmen mit fünf Mitarbeitern.

AdUnit urban-intext1

Der Betrieb hat sich seit Langem erfolgreich in den Bereichen Metallbau, Restauration und Sonderanfertigungen positioniert. „Wir machen im Prinzip alles, an dem ein Stück Stahl dran ist“, meint Metallbaumeister und Geschäftsführer Matthias Hepp. Wer vielleicht schon einmal die Toranlagen am Schlossgarten, die Turmuhr am Schlossgebäude, die vergoldeten Kirchturmspitzen oder die Brüstungsgeländer-Konstruktion in der Mensa des Privatgymnasiums gesehen hat, weiß, was die Firma Metallbau Hepp so macht.

1898 übernahm Heinrich F. Hepp den Betrieb von seinem Vater. 1909 erfolgte der erste Eintrag in der Handwerkskammer Mannheim und der Umzug in die Zeyherstraße, wo das Unternehmen heute noch seinen Sitz hat. Ab 1951 wurde die Schlosserei von Heinrich Hepp jun., dem Großvater des heutigen Inhabers, übernommen. Ab 1973 führte Heinrich J. Hepp die Firma, die 1997 ihr 125-jähriges Jubiläum feiern durfte.

Mehr zum Thema Generationenbüro Hilfe geben, wenn es mal hakt Mehr erfahren In siebter Generation führt Tessa Höfer das Traditionshotel „Adler Post“ in der Schlossstraße Gastgeber mit Herz und Innovationssinn Mehr erfahren Im Interview „Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft“ Mehr erfahren

Nach der Übernahme durch Matthias Hepp 2005 wurde der Betrieb 2014 nach DIN EN 1090 zertifiziert und leistet seitdem die betriebseigene Produktionskontrolle für tragende Stahlbauteile.

AdUnit urban-intext2

Matthias ist zuversichtlich, dass der leistungsfähige Betrieb auch künftig weiter in der Familientradition existiert. Heppvw