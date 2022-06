„Bauschlosserei, Eisenkonstruktionen und Waagenreparaturen. Neuanlagen und Reparaturen von Blitzableitern“, steht auf dem Briefkopf, den Schlossermeister Heinrich Hepp mit Datum vom 20. April 1952 an „den Herrn Bürgermeister und Gemeinderat der Stadt Schwetzingen“ richtet. Um was es in dem Schreiben geht, ist nicht mehr bekannt. Die Stadt bestätigte aber den Eingang per Stempel schon am 1.

