Standorte verändern

Die Schwetzinger Motivbänke sind eine der wirklich genialen nachhaltigen Projekte anlässlich des 1250. Stadtjubiläums. Gerade erst haben wir über die Aufstellung der nächsten drei Kunstwerke berichtet, inzwischen sind es 28. Auch in den Partnerstädten stehen schon solche Bänke. Bei aller Begeisterung hätte ich aber doch eine Anregung für eine Umsetzung beziehungsweise eine 29. Bank.

Auf dem Jahnplatz nahe des Bismarckplatzes und gegenüber der Südstadtschule steht eine Motivbank, die das Jubiläum 150 Jahre Rheintalbahn zum Thema hat. Dieser Standort hat mit der Eisenbahn so viel zu tun wie der Hirschacker mit Carl Theodor, diese Bank gehört irgendwo in den Bereich rund um die Gleise. Der Namensgeber des Jahnplatzes, Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, war der Begründer der deutschen Turnbewegung und damit des Sports generell. Deshalb, so finde ich, gehört die am Bellamar stehende Sport-Motivbank an den Jahnplatz.

Vielleicht könnte man dafür am Freizeitbad die 29. Bank aufstellen – in Erinnerung an die lange Schwetzinger Bad- und Schwimmbadgeschichte, die ja schon vor 245 Jahren mit dem Badhaus im Schlossgarten begann und mit dem Heringsbad – benannt nach Pächter Michael Hering – vor knapp 140 Jahren fortgesetzt wurde. Es wurde 1953 geschlossen und ein Jahr später das heutige Freibad eröffnet. Und mit dem Bellamar gibt es sicher genug Motive für eine neue Bank, die auch noch auf zwei runde Jahrestage 2022 abzielen würde: 140 Jahre Heringsbad und 40 Jahre Bellamar. Und mit den Stadtwerken wäre sicherlich auch ein potenzieller Sponsor nicht weit.